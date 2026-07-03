Il tecnico Alessandro Calori, interpellato da Tuttomercatoweb, ha tracciato un punto di valutazione sul Napoli, parlando in modo analitico delle possibilità che ha la truppa partenopea di lottare per il prossimo campionato: “Può dare continuità tecnica. E un allenatore che conosce le dinamiche dei club che lottano per il vertice. Il Napoli può dire la sua. Può contrastare l’Inter che inizialmente avrà qualcosa in più”.

Il Milan desta curiosità.

“Da fuori credo che regni un po’ di confusione. Se sei il Milan devi partire con l’idea di vincere il campionato, ma manca ancora tanto. Stiamo assistendo ad un cambiamento di gestione. Eravamo abituati ad un modo che sta totalmente cambiando, con novità che vanno capite ed interpretate".