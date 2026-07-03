Estate di grandi novità in casa Inter Women. Dopo la separazione con l'allenatore Gianpiero Piovani e l'addio di alcune delle giocatrici principali, è arrivato il momento dell'annuncio del nuovo tecnico il cui nome già circolava da giorni ma che adesso ha il timbro notarile del club nerazzurro: David Sassarini. Ecco di seguito la nota dell'Inter:

FC Internazionale Milano comunica che David Sassarini è il nuovo allenatore dell'Inter Women. Il tecnico ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028.

David Sassarini è nato a La Spezia il 19 luglio 1972, e arriva all'Inter Women dopo quasi trent’anni di esperienze in panchina. Un percorso iniziato nel 2008, che ha portato Sassarini a mettersi alla prova in diversi settori giovanili, tra cui la Primavera dell'Udinese e quella della Sampdoria, e a guidare squadre come Venezia, Spal e Vis Pesaro. Nel 2021 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore del Fatih Karagümrük in Super Lig turca, carica ripresa nuovamente anche nella stagione 2024/25 prima di subentrare come capo allenatore della formazione turca. Nel 2025/26 Sassarini ha vissuto la sua prima esperienza sulla panchina di una squadra femminile, guidando il Napoli Women nella Serie A 2025/26.