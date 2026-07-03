Anan Khalaili è sempre di più il giocatore su cui l'Inter sta indirizzando le sue mire per rafforzare la fascia destra lasciata "orfana" dalla partenza di Denzel Dumfries e dal mancato accordo per Marco Palestra.

Secondo Tuttosport, "l'Inter dovrebbe presentare a ore una proposta da 25 milioni bonus compresi e lo farà partendo dal sì già ottenuto dell'israeliano (cinque anni a 2 milioni più bonus). Basterà? Di sicuro in questo momento Khalaili è il primo nome della lista sulla fascia destra (dietro ci sono Molina, Dodo e Norton-Cuffy oltre al "caro" Ndoye), mentre in difesa ci sono stati approcci col Chelsea per Chalobah, uno degli obiettivi, ma non l'unico. Per esempio, chissà che non torni di moda Leoni, ora che il Liverpool ha ufficializzato l'arrivo di Jacquet dal Rennes (preso a gennaio per 60 milioni)".