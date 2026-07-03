"Fisicamente sto bene, mentalmente no. Non giocherò più per la mia nazionale, questa cosa fa più male dell'eliminazione". Così Marko Arnautovic, parlando a DAZN, dopo l'uscita di scena dal Mondiale dell'Austria, battuta nettamente dalla Spagna ai sedicesimi di finale.

Hai una dedica particolare?

"Siamo tornati al Mondiale dopo 28 anni, questo fatto mi rende orgoglioso. Adesso è finita, siamo usciti contro una squadra fortissima che può vincere il Mondiale. Niente, resto orgoglioso della squadra".

Il polpaccio è migliorato...

"Provo a stare bene fisicamente, ma si sente che ho 37 anni. Non è un problema".

Hai visto Yamal e Messi da vicino, ce li racconti?

"Non mi interessa molto questo, a me interessa solo della mia squadra. Messi è Messi, lo sappiamo tutti: ha 38 anni ma gioca come se ne avesse dieci di meno. Lamine ha davanti a sé una carriera molto lunga, ma si vede che è un fenomeno. Gli auguro il meglio, spero che Spagna e Argentina si vedano in finale".

Chi dei tuoi ex compagni ti ha mandato un messaggio per questo Mondiale?

"Ho parlato e scherzato con Marcus e Hakan (Thuram e Calhanoglu, ex compagni all'Inter). Non posso dire cosa ci siamo detti, sono cose private. Mi è spiaciuto che sia stata eliminata la Turchia, c'è ancora un mio amico in corsa, Marcus. Gli auguro di vincere il torneo".