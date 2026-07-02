Marco Palestra sembra ormai un lontano ricordo. Il classe 2005 ha scelto il Chelsea dopo un'estate davvero infuocata che ha visto il laterale ex Atalanta avvicinarsi all'Inter, salvo poi trasferirsi dalle parti di Stamford Bridge. L'ex difensore dell'Atalanta ha firmato un contratto fino al 2033: "Molte cose mi hanno convinto ad accettare il Chelsea", ha detto durante la presentazione, entrando dunque nel dettaglio: "Abbiamo tantissimi giocatori di talento, una rosa fortissima e un allenatore come Xabi. Mi ha spiegato come vuole che giochiamo, ed è una prospettiva entusiasmante, e non vediamo l'ora di competere in Premier League".

I retroscena dell'accordo riguardano un affare da 55 milioni di euro più bonus e 10% su futura rivendita in favore dell'Atalanta.