Le voci sono iniziate già a inizio giugno, ma ora che il mercato è ufficialmente cominciato, ecco che le indiscrezioni, piano piano, assumono sempre più consistenza. Alcuni rumors, come ci insegna il mercato, costituiscono dei tentativi di depistaggio per fiondarsi sui reali obiettivi della dirigenza. Le voci su Bastoni hanno caratterizzato le ultime ore dei tifosi nerazzurri. In attesa di capire come si muoverà ufficialmente la dirigenza del Biscione, possiamo anzitutto tracciare un punto di valutazione sulla costruzione della rosa.

Partendo dal presupposto che c’è la ferma intenzione di trattenere tutti i big, la concentrazione di Ausilio e colleghi è rivolta principalmente in difesa e sugli esterni. Dopo il mancato arrivo di Palestra (che Ausilio ha definito senza troppi giri di parole “Un due di picche”) ecco che ci si interroga sul giocatore che dovrà arrivare per sostituire il partente Dumfries. Dovrà essere un profilo importante perché il gioco interista è caratterizzato da un’ottima presenza sulle corsie laterali. Poi sarà la volta di un difensore esperto, in grado di guidare il reparto anche nelle situazioni di gioco maggiormente precarie.

Il pressing di Chivu porta l’Inter, alcune volte, a trovarsi scoperta con alcune zone del campo da difendere in situazioni precarie. La scelta del difensore dovrà, dunque, essere ponderata e di quelle da non sbagliare. Non è tutto, però. Il mirino della dirigenza è anche proiettato sul centrocampo. Qui l’identikit del prescelto è quello di Curtis Jones. Dunque un profilo duttile, in grado di contribuire alla costruzione della manovra, a difendere gli spazi e, perché no, a inserirsi. Un giocatore che si sposa bene con le caratteristiche degli altri centrocampisti presenti in rosa.

Il mercato è lungo e i vari ritiri preparatori non sono ancora iniziati. Tanti tifosi sognano poi un fantasista in grado di spostare gli equilibri nell’uno contro uno, fornendo maggiore imprevedibilità al canonico 3-5-2. Resterà solamente un sogno? Presto per dirlo. E le occasioni possono arrivare anche a fine mercato.