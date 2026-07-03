Giovanni Malagò guarda avanti e invita alla cautela sulle prossime scelte della Federcalcio. A margine del secondo incontro con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha affrontato il tema delle nomine del nuovo direttore tecnico e del commissario tecnico, sottolineando la necessità di valutare più soluzioni prima di arrivare alla decisione definitiva. Commentando le ipotesi che coinvolgono Paolo Maldini e Antonio Conte, Malagò ha spiegato di non voler concentrare l'attenzione su singoli nomi, ricordando come le due figure abbiano competenze differenti. In vista delle imminenti scadenze, ha ribadito che una Federazione deve sempre farsi trovare pronta con alternative credibili, lasciando intendere che le opzioni sul tavolo siano più di una. Le nomine di dt e ct dovrebbero essere ufficializzate nel corso della prossima settimana.

Il capitolo di Euro 2032 in Italia

Tra i dossier più urgenti c'è anche quello relativo a UEFA Euro 2032. Entro il 31 luglio, infatti, la FIGC dovrà indicare alla UEFA i cinque stadi italiani destinati a ospitare la competizione, organizzata insieme alla Turchia. Malagò si è detto fiducioso di ricevere entro quella data tutte le certificazioni necessarie, evidenziando come l'Europeo rappresenti un'occasione importante per accelerare il percorso di ammodernamento degli impianti sportivi del Paese.

Giammarco Probo