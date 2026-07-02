Arrivano aggiornamenti per quel che riguarda il mercato dell'Inter sui due fronti apparentemente più caldi, quelli riguardanti Trevoh Chalobah e Anan Khalaili. Così Fabrizio Romano nel suo ultimo video:

"L'Inter di difensori ne prenderà due. I contatti per Chalobah stanno continuando, non siamo alla chiusura ma l'Inter sta lavorando con gli agenti. Contatti diretti. Per cui l'Inter sul giocatore c'è. Il Como ha fatto un'offerta da 25 milioni di euro rifiutata dal Chelsea, che vuole di più. L'Inter dovrà fare delle scelte e quindi bisogna capire che tipo di operazioni andranno fatte. Va depennato Solet: il discorso si è completamente congleato".

"Su Khalaili il Napoli è arrivato in anticipo lato giocatore, la parte dello stipendio era la parte più semplice. Ma il Napoli aspetta le uscite e l'Inter su Khalaili si sta muovendo, ha preso contatto con l'Union Saint-Gilloise e sta seriamente pensando di procedere. All'Inter è stato offerto un altro terzino destro dalla Premier League, ma l'Inter ha risposto di voler dare priorità a Khalaili. Va considerato come un obiettivo su cui si lavora con forza".