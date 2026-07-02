Il sondaggio del Como per Oumar Solet potrebbe essere una buona notizia per l'Inter. Come evidenzia il Corriere dello Sport, infatti, le mosse dei lariani potrebbero far intendere un minor coinvolgimento nella corsa per Chalobah, per il quale a questo punto ci sarebbe più campo libero in favore dei nerazzurri.

"Chalobah è entrato nell’orbita nerazzurra addirittura da 3 anni - si legge -. E, puntualmente, il suo nome è spuntato anche questa estate. Significa, comunque, che il canale con gli agenti dell’inglese è aperto da tempo. Ed è su quel fronte che i dirigenti di viale Liberazione si sono messi all’opera. Al momento, ancora non è stata avanzata un’offerta ai Blues. Ma, a questo punto, la sensazione è che possa trattarsi di una strategia. E, se davvero il Como preferirà cambiare target, allora l’Inter avrà davvero margine per strappare condizioni più favorevoli. Le carte nerazzurre, comunque, devono essere ancora scoperte". La virata su Chalobah è figlia anche dei dubbi su Solet, che non sarebbero di natura tecnica o economica, ma fisica, per via di un vecchio infortunio al ginocchio che coinvolge la cartilagine e che, col calendario fitto di impegni, potrebbe creare problemi.

I difensori nuovi ad Appiano Gentile saranno in ogni caso due. Il secondo sarà un'occasione. "E, a tal proposito, in viale Liberazione vengono tenute d’occhio le evoluzioni sul rinnovo di contratto di Mancini con la Roma", come si legge ancora sul Corsport.