Ivan Perisic ha segnato il settimo gol della Croazia ai Mondiali negli ottavi di finale contro il Portogallo, superando Davor Šuker nella classifica dei migliori marcatori di sempre nei campionati mondiali. Rete purtroppo inutile per l'ex interista, che ha dovuto ingoiare un boccone amarissimo salutando la compagnia dopo la sconfitta col Portogallo. Così Perisic esprime la sua delusione: "Onestamente, fa male, forse anche più che nel 2016, quando abbiamo dominato l'intera partita e oggi abbiamo avuto anche occasioni migliori. Abbiamo regalato loro dei gol, ma c'è rammarico. La vita va avanti, dobbiamo dimenticare sia le vittorie che le sconfitte, dobbiamo concentrarci sulle altre partite. Dobbiamo riposare bene e prepararci per la nuova stagione. Nel primo tempo siamo stati troppo sottotono, ma nell'intervallo abbiamo concordato di correggere alcune cose e lo abbiamo fatto. È andata meglio, abbiamo dominato, è un peccato, abbiamo dato il massimo. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non abbiamo segnato".

Sul gol annullato a fine partita.

"Dicono che l'abbia toccato, non l'ha toccato, non conosco nemmeno le regole. Il primo gol era leggermente in fuorigioco, non l'hanno mostrato affatto al maxischermo. La partita è stata bella, aperta da entrambe le parti. Abbiamo dimostrato ancora una volta che possiamo giocare contro le grandi squadre, il Portogallo è una squadra terribile. Penso che oggi ci siamo mostrati al meglio".

Sul suo futuro.

"Spero di essere ancora qui. Non ho un'età tale da poter dire con certezza al 100% che continuerò. Finché non ci saranno infortuni, finché sarò in salute, finché potrò fare la differenza in campo come ho fatto in questo torneo, sarò qui. Cosa succederà domani, non lo so. Farò del mio meglio, lavorerò ogni giorno per essere al top della forma. Questo è tutto ciò che posso promettere".