La nazionale svizzera non vuole accontentarsi. Lo ha fatto capire Manuel Akanji dopo il match vinto 2-0 contro l'Algeria, grazie ai gol di Breel Embolo e Dan Ndoye, che ha regalato agli elvetici il passaggio del turno agli ottavi di finale del Mondiale: "Faccenda risolta e ottavi di finale assicurati. Non abbiamo ancora finito", il messaggio pubblicato dal difensore dell'Inter sul suo profilo Instagram. In seguito, l'ex Manchester City ha applaudito Granit Xhaka per aver collezionato il 150esimo gettone di presenza con la selezione rossocrociata: "Congratulazioni al nostro capitano per le 150 presenze". 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 14:59
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.