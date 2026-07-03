La nazionale svizzera non vuole accontentarsi. Lo ha fatto capire Manuel Akanji dopo il match vinto 2-0 contro l'Algeria, grazie ai gol di Breel Embolo e Dan Ndoye, che ha regalato agli elvetici il passaggio del turno agli ottavi di finale del Mondiale: "Faccenda risolta e ottavi di finale assicurati. Non abbiamo ancora finito", il messaggio pubblicato dal difensore dell'Inter sul suo profilo Instagram. In seguito, l'ex Manchester City ha applaudito Granit Xhaka per aver collezionato il 150esimo gettone di presenza con la selezione rossocrociata: "Congratulazioni al nostro capitano per le 150 presenze".