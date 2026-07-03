Si può parlare di folgorazione: è quella che ha avuto l'Inter per Anan Khalaili, il terzino israeliano del Saint-Gilloise per il quale sono iniziate le trattative per il passaggio in nerazzurro tra i due club. Il quotidiano belga Het Nieuwsblad rivela infatti un retroscena relativo all'ultima stagione, quando Khalaili ha affrontato i suoi potenziali futuri compagni di squadra per novanta minuti nel match della fase campionato di Champions League, quando l'Inter di Cristian Chivu si impose con un secco 4-0 sui gialloblu ma Khalaili, che risultò probabilmente il migliore in campo dei suoi, lasciò un'impressione indelebile sulla dirigenza milanese. Adesso l'Inter punta a fare di lui l'erede di Denzel Dumfries, mentre il Saint-Gilloise ppunta con decisione a centrare la cessione più costosa nella storia del club.