Campione, dirigente sportivo, imprenditore e oggi anche volto di due delle più recenti novità tecnologiche firmate HONOR. Javier Zanetti è il protagonista delle nuove campagne dedicate a HONOR Watch 6 e HONOR Magic V6, realizzate da H48 per raccontare due prodotti diversi tra loro, ma accomunati dalla stessa visione: offrire prestazioni elevate, design distintivo e una tecnologia capace di accompagnare le persone nella vita di tutti i giorni.

La scelta di coinvolgere l’ex campione, volto iconico del calcio in Italia e promotore della Fundación P.U.P.I., nasce dalla volontà di rappresentare in modo autentico e naturale le due anime dei nuovi dispositivi HONOR, da un lato quella sportiva, dinamica e orientata alla performance, dall'altro quella professionale, elegante e affidabile.

Per il lancio di HONOR Watch 6, il nuovo smartwatch pensato per chi vive lo sport senza rinunciare a stile ed eleganza, HONOR e H48 hanno sviluppato una comunicazione social-first, che vede Javier Zanetti affiancato dal creator Alessandro Della Giusta. I due protagonisti, confrontandosi in una challenge composta da tre prove che uniscono sport e ironia, mettono in evidenza le caratteristiche del dispositivo e la sua capacità di monitorare e supportare l'attività fisica con precisione e affidabilità. Il risultato è un contenuto che unisce intrattenimento e product communication, portando le funzionalità dell’ultimo smartwatch HONOR direttamente all’interno di una narrazione spontanea, dinamica e genuinamente ironica.

Per il nuovo HONOR Magic V6, ultimo smartphone pieghevole del brand, è stato invece scelto un registro narrativo differente, in linea con il concept creativo "La potenza incontra l'eleganza". La comunicazione adotta un tono ironico, ma vicino agli interessi del target di riferimento, definito da professionisti e professioniste esigenti, che non cercano solo uno strumento, ma un’estensione del proprio modo di lavorare e di rappresentarsi, per raccontare un dispositivo che unisce design ricercato, versatilità e prestazioni avanzate.