Tristezza, profonda. Al limite della disperazione per qualcuno. I giocatori della Croazia al fischio finale della partita contro il Portogallo, persa 2-1 con una coda polemica per la rete annullata a Josko Gvardiol in pieno recupero a causa di un impercettibile tocco del pallone (rilevato solo dal sensore), sono rimasti affranti sul rettangolo di gioco. Alcuni in lacrime, altri a terra senza la forza di reagire. Tra questi anche Petar Sucic, che prima di imboccare il tunnel dello spogliatoio è stato avvicinato da Cristiano Ronaldo e ha scambiato con lui qualche parole.

Nel post-gara, il centrocampista dell'Inter ha rivelato ciò che CR7 gli ha detto: "Ero molto scosso per come era finita la partita ma Ronaldo mi ha detto che questo è il calcio, ci sono sempre momenti e situazioni difficili. Però mi ha anche detto che sono forte, che devo continuare così e che in futuro andrà meglio".