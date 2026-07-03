Proposto anche all'Inter nelle scorse settimane, Nathan Aké ha deciso di lasciare il Manchester City dopo sei stagioni per sposare il progetto del Fenerbahçe. L'annuncio ufficiale del suo trasferimento in Turchia lo ha dato il club di Istanbul, precisando che il difensore classe 1995 raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro austriaco non appena avrà finito il periodo di vacanze dopo il Mondiale, competizione dalla quale la nazionale dei Paesi Bassi è stata eliminata tre giorni fa, ai sedicesimi di finale, dal Marocco.