I Mondiali sono entrati nel vivo con la fase ad eliminazione diretta, mentre l'Inter si prepara a dare il via alla preparazione estiva in vista della nuova stagione. I campioni d'Italia si ritroveranno dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen, nel Baden-Württemberg, in Germania, dove svolgeranno la prima fase del ritiro precampionato prima di partire per la tournée internazionale tra Hong Kong e Australia.
I giocatori presenti al via del ritiro
Alla partenza per la Germania, il gruppo nerazzurro sarà composto da diversi elementi della prima squadra che saranno già a disposizione dello staff tecnico e di mister Chivu. Tra i portieri ci saranno Josep Martinez, Ivan Provedel (prossima settimana le visite mediche) e Raffaele Di Gennaro.
In difesa sono attesi Yann Bisseck, Alessandro Bastoni e Carlos Augusto, mentre sulle corsie esterne saranno presenti Diouf, Luis Henrique e Federico Dimarco.
A centrocampo il gruppo comprenderà Nicolò Barella, Piotr Zielinski, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Massolin e Aleksandar Stankovic (due dei tre volti nuovi con Provedel). In attacco, al momento, è prevista la presenza del solo Francesco Pio Esposito se viene considerata solo la prima squadra.
Spazio anche ai giovani. Occhio al mercato
Al ritiro saranno aggregati probabilmente diversi giovani provenienti dal settore giovanile, che avranno l'occasione di mettersi in mostra durante la preparazione estiva. Resta invece da definire la situazione di Benjamin Pavard e Kristjan Asllani.
I due potrebbero lasciare Milano prima dell'inizio del ritiro qualora l'Inter trovasse loro una nuova sistemazione sul mercato. Pastorello è stato incaricato dalla dirigenza dell'Inter.
I rientri dopo i Mondiali
Terminata la parentesi in Germania, i nerazzurri voleranno in Asia e Oceania per la tournée tra Hong Kong e Australia, dove il gruppo dovrebbe arricchirsi con altri elementi impegnati ai Mondiali. Oltre a Hakan Calhanoglu, saranno infatti a disposizione anche Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny, eliminati dalla competizione ai sedicesimi e quindi pronti a raggiungere la squadra.
Discorso diverso, invece, per Manuel Akanji e Marcus Thuram, ancora in corsa agli ottavi di finale del torneo e destinati ad aggregarsi più avanti. Anche Lautaro Martinez potrebbe unirsi alla truppa nerazzurra in ritardo. L'Argentina è infatti impegnata nella sfida contro Capo Verde, valida per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale, e in caso di passaggio del turno il capitano nerazzurro prolungherebbe la sua permanenza con la Nazionale.
Attesa per i nuovi acquisti
Ovviamente resta da capire quali saranno i rinforzi che l'Inter riuscirà a portare a disposizione dello staff tecnico nelle prossime settimane. Tra i nomi accostati ai nerazzurri, Khalaili potrebbe essere immediatamente disponibile per il ritiro estivo, mentre Chalobah arriverebbe in un secondo momento: l'Inghilterra è infatti ancora impegnata agli ottavi di finale del Mondiale. Ausilio però, nell'intervista concessa a Cattelan, aveva annunciato la volontà di regalare a Chivu un difensore per inizio ritiro.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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