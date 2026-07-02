Mentre ormai da giorni tutto lascia presagire che la trattativa tra Inter e Udinese per Oumar Solet sia ormai definitivamente tramontata (i due club non si sentono da giorni), c'è chi invece la considera ancora un'opzione percorribile a prescindere dalle perplessità nerazzurre sullo stato clinico del suo ginocchio. 

Secondo Orazio Accomando di SportMediaset, ci sarebbero ancora le condizioni per vedere il difensore francese con la maglia dell'Inter, anche perché in questo momento la rivale principale, in assenza di offerte dalla Spagna e in particolare dall'Atletico Madrid, rimane il Como che però sembra più focalizzato su Trevoh Chalobah, altro obiettivo dell'Inter. Un incrocio di interessi che ad oggi non offre particolari segnali sul suo esito.

Sezione: Mercato / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 23:37
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.