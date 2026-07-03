Il presunto tocco di Igor Matanovic che ha portato, al 113' di Portogallo-Croazia, all'annullamento del gol di Josko Gvardiol ha scatenato parecchie polemiche. Il chip all'interno del pallone ha riportato un leggero tocco da parte dell'attaccante che, grafico alla mano, ha convinto la squadra arbitrale ad annullare la rete del 2-2 che avrebbe affidato ai supplementari l'esito di questo sedicesimo di finale Mondiale. Nel post-partita c'è grandissima delusione mista a rabbia nelle parole dei giocatori croati, che si sentono esclusi dal torneo in modo poco limpido.
Anche Petar Sucic, autore di un'ottima prestazione, mostra grande rammarico per quanto accaduto, a cui si aggiunge una sua rete annullata (giustamente) in precedenza per fuorigioco: "L'arbitro ci ha detto che non ha visto l'attaccante toccare il pallone, poi ha spiegato che c'è un sensore dentro e per questa ragione ha deciso così. Ma io non so di cosa si tratta. Per noi è difficile da spiegare, aspetto che qualcuno lo faccia perché io non ho visto Igor (Matanovic, ndr) toccare quel pallone. Non so che dire, oggi è andata così, la fortuna è stata dalla loro parte".
Petar Sucic expects an explanation for why Croatia's last-minute equaliser against Portugal wasn't allowed to stand 🇭🇷❌ pic.twitter.com/b6wM8J069D— Match of the Day (@BBCMOTD) July 3, 2026
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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