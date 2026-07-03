Il futuro di Curtis Jones, pur essendo offuscato da operazioni di mercato ricchissime in Premier League, continua a essere argomento di discussione in Inghilterra. Intervistato da Trev Downey su Anfield Index, Lewis Steele, giornalista del Mail Sport, ha confermato che l'interesse del Nottingham Forest per Jones è reale, pur senza sbilanciarsi su una possibile trattativa in fase avanzata. “Sì, c’è sicuramente interesse. Me l'hanno detto circa una settimana fa. Non so quanto sia avanzato l'interesse".

Questo è importante perché Jones ha ancora un anno di contratto con il Liverpool. Per un club già sotto pressione per vendere e acquistare in modo oculato, lasciare che un giocatore si avvicini alla scadenza del suo contratto creerebbe un punto di svolta cruciale. Steele ha inoltre fornito una chiara indicazione della valutazione del Liverpool: "Il Liverpool chiede circa 35-40 milioni di sterline". Questa cifra sembra significativa. Rappresenta un punto di riferimento per il Liverpool, soprattutto considerando che il Forest dovrebbe avere a disposizione del denaro dopo le cessioni.

L'interesse dell'Inter cambia scenario

Jones ha suscitato anche l'interesse dell'Inter e Steele ha sottolineato il contrasto tra questa possibilità e un potenziale trasferimento al Nottingham Forest: "Qualche settimana fa si è parlato di un suo possibile ingaggio da parte dei campioni d'Italia, con la prospettiva di vivere a Milano e giocare per loro a San Siro ogni settimana. Nottingham è un bel posto. Ci sono sicuramente posti peggiori in Inghilterra, ma credo che preferirei giocare a San Siro piuttosto che al Forest". Questa frase coglie bene la strana posizione che Jones occupa ora. Non è un giocatore di riserva dimenticato, eppure potrebbe non essere abbastanza centrale da essere intoccabile. È cresciuto nel vivaio, tecnicamente valido ed esperto, ma il centrocampo del Liverpool potrebbe cambiare di nuovo quest'estate.

Il Liverpool deve prendere una decisione

Le dichiarazioni di Steele suggeriscono che il Liverpool non stia spingendo Jones verso una cessione aggressiva, ma la situazione rimane aperta: "Sembra che voglia andarsene". Questa citazione è fondamentale. Se Jones vuole giocare, acquisire prestigio e ricoprire un ruolo diverso, il Liverpool deve decidere se monetizzare ora o rischiare di perdere potere contrattuale in futuro. Con un solo anno di contratto rimanente, quest'estate potrebbe essere il momento ideale per agire. L'Inter gli offrirebbe prestigio, la tradizione della Champions League e un'esperienza calcistica diversa. Il Nottingham Forest, invece, gli garantirebbe continuità in Premier League, un ruolo di rilievo e la possibilità di diventare un protagonista.

La valutazione potrebbe influenzare l'uscita di Jones

Il prossimo passo sarà capire se qualche club sarà in grado di raggiungere il prezzo richiesto dal Liverpool. Steele ha affermato che il Forest non si è ancora spinto a tanto: "Il Liverpool chiede circa 35 milioni di sterline. L'Inter non ha ancora offerto questa cifra". Ha inoltre suggerito che la presenza di Forest potrebbe essere d'aiuto al Liverpool. "Forse l'interesse del Forest gli darà la spinta necessaria per mettere sul piatto un po' di soldi". Per il Liverpool, si tratta di una classica decisione dettata dalla pressione contrattuale. Tenere Jones significherebbe conservare un centrocampista di talento cresciuto nel vivaio. Venderlo, invece, potrebbe contribuire a finanziare un rinnovamento del centrocampo sotto la guida di Andoni Iraola.

In ogni caso, la discussione su Anfield Index ha chiarito una cosa: il futuro di Curtis Jones non è più una questione secondaria. Con l'Inter che lo tiene d'occhio, il Nottingham Forest interessato e il Liverpool che ha fissato una valutazione, questa potrebbe diventare una delle decisioni di mercato più importanti, seppur in sordina, di quest'estate.