Il Chelsea ha rifiutato anche la seconda offerta messa sul tavolo dal Como, da 28 milioni di euro più due milioni di euro di bonus, per Trevoh Chalobah. I londinesi, rivela Sky Sport, vogliono 35 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra sulla quale sta ragionando anche l'Inter, che deve ancora decidere se muoversi concretamente per provare a ingaggiare il giocatore inglese.

Non ci sono dubbi, invece, in Viale della Liberazione, rispetto al nome di Anan Khalaili: il club milanese sta avanzando con forza nella corsa al laterale israeliano classe 2004. Nei prossimi giorni, l'Inter, che ha già trovato l'accordo con il ragazzo, conta di fare passi in avanti anche con l'Union Saint-Gilloise che, come noto, vuole almeno 25 milioni di euro.