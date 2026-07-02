Intervistato a margine della trentesima edizione del 'Premio Internazionale Fair Play Menarini', Diego Milito ha parlato con ammirazione di Lionel Messi, ancora decisivo alla sua età al Mondiale: "Di Messi non mi sorprende più nulla - le parole del Principe ai cronisti -. La sua carriera parla per lui, così come quello che sta facendo ora. Lionel è un ragazzo molto competitivo, che ancora ci trascina: spero, da argentino, che possa portarci in finale".

Inevitabile, poi, una domanda su Lautaro Martinez, l'erede di Milito prima al Racing e poi soprattutto all'Inter: "Tutti sanno che ho un debole per lui - spiega l'eroe del Triplete -. Lo conosco fin da quando era bambino. E' un ragazzo d'oro, un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter. Ora sta facendo bene anche con la nazionale, è diventato campione del mondo (nel 2022, ndr). Credo sia un giocatore incredibile, sicuramente farà molto bene anche in questo mondiale. Speriamo che, insieme ai suoi compagni, ci porti in finale". 

Sezione: Copertina / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 22:33
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.