Intervistato a margine della trentesima edizione del 'Premio Internazionale Fair Play Menarini', Diego Milito ha parlato con ammirazione di Lionel Messi, ancora decisivo alla sua età al Mondiale: "Di Messi non mi sorprende più nulla - le parole del Principe ai cronisti -. La sua carriera parla per lui, così come quello che sta facendo ora. Lionel è un ragazzo molto competitivo, che ancora ci trascina: spero, da argentino, che possa portarci in finale".

Inevitabile, poi, una domanda su Lautaro Martinez, l'erede di Milito prima al Racing e poi soprattutto all'Inter: "Tutti sanno che ho un debole per lui - spiega l'eroe del Triplete -. Lo conosco fin da quando era bambino. E' un ragazzo d'oro, un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter. Ora sta facendo bene anche con la nazionale, è diventato campione del mondo (nel 2022, ndr). Credo sia un giocatore incredibile, sicuramente farà molto bene anche in questo mondiale. Speriamo che, insieme ai suoi compagni, ci porti in finale".