Minuto 120 della partita di Dallas tra Australia ed Egitto: il CT degli austrliani Tony Popovic decide di cambiare il portiere Patrik Beach con l'espero Mathew Ryan, attualmente svincolato, al quale decide di affidare il destino di un intero popolo calcistico. Mossa che purtroppo non paga dividendi, perché ai calci di rigore l'Egitto non sbaglia mai e vola agli ottavi di finale dove affronterà una tra Argentina e Capo Verde.

I 120 minuti si sono chiusi sul punteggio di 1-1: ad aprire le marcature sono stati i Faraoni grazie al gol di Emam Ashour al 13esimo, pareggio trovato dai Socceroos al 55esimo per via di un autogol di Mohamed Hany (che peraltro poco prima aveva perso i sensi per qualche minuto in campo). In pieno recupero dei regolamentari Beach compie una parata clamorosa su Ramy Rabia preservando i supplementari, prima di lasciare spazio a Ryan. Che però deve soccombere a tutti i tiratori avversari, mentre sul fronte Australia pesano gli errori di Harry Souttar e Lucas Herrington. Hossam Abdelmaguid firma il rigore decisivo e fa esplodere la festa in tutto l'Egitto.