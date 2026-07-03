Lautaro Martinez si tiene stretto il suo posto da titolare nella sfida che a mezzanotte vedrà l'Argentina opposta a Capo Verde per il penultimo match dei sedicesimi di finale in programma a Miami. La conferma arriva dal giornalista Gaston Edul: Lionel Scaloni conferma la coppia d'attacco con il Toro a fianco del capitano Lionel Messi, dando loro il compito di fiaccare quanto prima la prevedibile resistenza degli Squali Blu, rivelazione di questo torneo. 

Sezione: Focus / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 20:01
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.