Aggiornamenti in arrivo nella trattativa per Anan Khalaili. Fabrizio Romano, nel suo ultimo video su Youtube, fornisce ulteriori novità rispetto a quanto sta succedendo per l'esterno israeliano. "Confermo in toto le notizie delle ultime settimane, i due nomi più chiari sono chiari. Uno è quello di Khalaili. L'Inter ha un accordo blindato, totale col giocatore. Trovare l'accordo con Khalaili è estremamente semplice perché ha un ingaggio molto basso. Accetterebbe entrambe le soluzioni, bisogna trovare l'accordo con l'Union Saint-Gilloise. Il Napoli deve vendere, l'Inter ci è andata pesante e sta spingendo anche con i belgi e in forma diretta con l'agente del giocatore. Non ci sono intermediari".

"Sul difensore centrale, abbiamo detto come il discorso di Chalobah sia quello principale. C'è un'offerta del Como, che aspetta risposte. Nel frattempo c'è l'Inter. Gli agenti di Chalobah sono in Italia per cercare di accelerare e capire che direzione prendere. In ogni caso Chalobah molto più di Solet, con cui c'è un gelo totale da settimane. Como e Inter restano operativi, c'è una sfida in corso".