Il Pisa continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Alberto Bianco e tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è anche Cocchi. Il club nerazzurro si è mosso con largo anticipo rispetto alle altre società interessate, avviando i primi contatti per cercare di assicurarsi il giovane talento. L'idea della dirigenza è quella di impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, lasciando però al club proprietario del cartellino la possibilità di esercitare un controriscatto. Una formula che potrebbe soddisfare entrambe le parti, consentendo al Pisa di puntare su un prospetto di grande interesse senza rinunciare alla flessibilità dell'accordo.

La trattativa tra Cocchi e il Pisa

La trattativa dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Al momento, infatti, Cocchi è impegnato con la Nazionale italiana all'Europeo Under 19 in corso in Galles, competizione che terminerà con la finale in programma l'11 luglio. Soltanto al termine del torneo, riporta il quotidiano Il TIrreno, le società potranno concentrarsi con maggiore decisione sulla definizione dell'eventuale trasferimento. Nel frattempo il difensore sta confermando il proprio valore anche con la maglia azzurra. Il commissario tecnico gli ha affidato una maglia da titolare nelle prime due gare della fase finale del torneo continentale. All'esordio contro la Serbia ha disputato quasi l'intero incontro, rimanendo in campo per 89 minuti e contribuendo al successo dell'Italia per 2-0. Successivamente è stato impiegato dal primo minuto anche nella sfida contro la Croazia, terminata a reti inviolate, prima di lasciare il posto a un compagno nel corso della ripresa. Le prestazioni offerte in Galles rappresentano un'ulteriore conferma delle qualità del giovane, motivo per cui il Pisa resta vigile e pronto ad affondare il colpo una volta conclusi gli impegni internazionali. L'obiettivo è regalare a Bianco un rinforzo di prospettiva, capace di offrire qualità e affidabilità in vista della prossima stagione.