C'è anche Diego Milito, attaccante dell'Inter, tra coloro che hanno ricevuto un riconoscimento alla trentesima edizione del 'Premio Internazionale Fair Play Menarini'. "E' difficile dire quale sia stato il gesto più bello di fair play fatto o ricevuto in carriera - ha spiegato il Principe a Sky TG24 -. Ho fatto tante partite, non me ne viene in mente nessuno in particolare. Comunque, credo che la cosa principale sia il rispetto verso i compagni, verso la società e gli avversari. Io ho cercato sempre di avere rispetto nei confronti di tutti gli avversari".

Se dovessi vivere un momento della tua carriera, quale sarebbe?

"Difficile da dire, ma sarebbe sicuramente l'anno del Triplete. Per me è stata la parte più importante della mia carriera. Rivivere la finale di Madrid è sempre qualcosa di bello".

A chi hai dedicato la tua vittoria più bella?

"Alla mia famiglia, alle persone che sono sempre al mio fianco nei momenti di difficoltà. Ricordo sempre la grande gioia di tutti i tifosi dell'Inter quando abbiamo vinto la Champions League".

Come esulti dopo una vittoria?

"Come dopo il secondo gol nella finale di Madrid (mima l'esultanza, ndr).