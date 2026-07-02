La Gazzetta dello Sport raccoglie oggi le dichiarazioni di Tommaso Polidori, giovane allenatore dell'Accademia Inter, che in questi anni sta allenando un giovanissimo Tomas Zanetti, 14 anni, figlio di Javier. “A un certo punto gli ho dato la numero 4 nerazzurra, quella che aveva sempre sognato. Poi anche la fascia: lui era il vice, però quando è uscito il capitano… Mettici poi la corsa, le movenze, la garra argentina. Lo giuro, mi era sembrato di vedere lui”.

La notizia è che, secondo la rosea, già da questo mese di luglio si dovrebbe concretizzare il passaggio all'Inter, "anche se sarebbe potuto andare anche un anno fa - dice ancora Polidori - La scorsa estate c’erano delle voci, però credo che non sarebbe stato pronto. La famiglia è stata intelligente, non hanno voluto affrettare i tempi. Non avrebbe avuto senso secondo me. Fisicamente potrebbe fare fatica, e lui lo sa. Ma ha una dote che gli altri coetanei non hanno, cioè un’intelligenza fuori dal comune e una mentalità da adulto. Ha solo 14 anni, vero, ma lo vedi lontano un chilometro che è già un atleta”.