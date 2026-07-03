Mancava solo l’ufficialità: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. È l'ennesimo grande colpo in panchina del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha scelto il livornese per sostituire Antonio Conte, proprio come successo alla Juventus nella stagione 2014/15. La speranza dei tifosi azzurri è che come in quell’occasione, sia Max a festeggiare la conquista dello Scudetto, che sarebbe il terzo in cinque anni per il club. Secondo i betting analyst di Sisal e Snai, però, per il momento gli azzurri partono di rincorsa: il tricolore del Napoli si gioca a 6,00, preceduto in quota soltanto dall’Inter, campione in carica, a 1,90.