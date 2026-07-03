In questo momento l'Inter è impegnata su due fronti: Anan Khailili e Trevoh Chalobah. Trattative che dovrebbero colmare due falle nella rosa attuale e che il club vuole completare 'sfruttando' il tesoretto rimasto sul tavolo dopo il mancato arrivo di Marco Palestra. Che virtualmente, muovendosi nel modo giusto, potrebbe anche essere sufficiente a completare entrambi gli acquisti, magari aggiungendo qualche bonus corposo. Ovviamente però il mercato in entrata dei nerazzurri non si fermerebbe a questi due nuovi innesti, perché sulla carta servirebbe un altro difensore e non è mai tramontata l'idea di portare a Milano anche Curtis Jones. Insomma, ci sarebbe ancora da fare. Ma per fare servirà liberare posto nella rosa attuale, cedendo i calciatori fuori dal progetto.

Intermediazione

In tal senso stamattina l'agente Federico Pastorello è stato nella sede di Viale della Liberazione per affrontare questo tema. Il manager, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, ha ricevuto l'incarico di portare offerte sia per Benjamin Pavard sia per Kristjan Asllani, entrambi tornati all'Inter dopo il mancato riscatto da parte, rispettivamente, di Marsiglia e Besiktas. Ed entrambi destinati a partire nuovamente senza disfare le valigie. Pastorello, che ha parecchi contatti anche all'estero, lavorerà da intermediario per trovare una sistemazione adeguata ai due calciatori, facendo in modo che l'Inter riceva offerte congrue alla valutazione che dà a entrambi, tra i 12 e i 15 milioni di euro. Ed è probabile che questo tipo di proposta arrivi proprio da oltre i confini nazionali, occhio in tal senso all'Arabia Saudita dove l'agente si muove bene da tempo.