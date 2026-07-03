Mentre a Miami si guarda col naso all'insù per capire quali condizioni meteo accompagneranno la partita, Argentina e Capo Verde si preparano a sfidarsi per la penultima sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali. Rese note le formazioni ufficiali: nessuna novità nell'Albiceleste, con Lautaro Martinez che affiancherà Lionel Messi nel tandem offensivo. 

Ecco gli starting lineup:

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Lis. Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, E. Fernandez, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martinez. All.: Scaloni

CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney, L. Cabral; K. Pina; Ryan, L. Duarte, D. Duarte, J. Cabral; Da Costa. All.: Bubista.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 23:11
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.