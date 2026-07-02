Il trasferimento di Sandro Tonali al Tottenham per circa 100 milioni di sterline rappresenta un'altra operazione pesantissima per il mercato inglese. Una cifra che conferma il valore del centrocampista italiano, capace di imporsi in Premier League e ora pronto a diventare uno dei punti fermi della squadra costruita da Roberto De Zerbi.

Per il Newcastle, invece, si apre adesso una nuova fase: incassata una cifra importante, i Magpies dovranno decidere come reinvestire sul mercato.

Newcastle, occhi ancora sulla Serie A?

La domanda è inevitabile: il Newcastle tornerà a pescare in Italia? Secondo quanto riportato da TMW, i profili non mancano e la Serie A continua a offrire centrocampisti tecnici, dinamici e già abituati a contesti tattici di alto livello.

Tra i nomi da tenere sotto osservazione ci sono Davide Frattesi e Nicolò Fagioli, due giocatori diversi ma accomunati da un aspetto: davanti a un'offerta importante potrebbero lasciare i rispettivi club.

Frattesi e Fagioli, due piste possibili

Frattesi garantirebbe inserimenti, intensità e gol da centrocampo, qualità molto apprezzate in Premier League. L'Inter però non ha necessità di svenderlo e servirebbe una proposta importante per aprire una trattativa.

Fagioli, invece, rappresenta un profilo più tecnico e di gestione, ideale per una squadra che cerca qualità nella costruzione del gioco. Anche in questo caso la Juventus valuterebbe l'eventuale uscita solo davanti a condizioni economiche ritenute vantaggiose.