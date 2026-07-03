Contatti diretti tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. La trattativa tra i due club, riporta Sky Sport, è ufficialmente cominciata dopo che i nerazzurri hanno trovato l'intesa con il giocatore. Da Viale della Liberazione partono quindi con decisione all'assalto del nazionale israeliano, forti del fatto che a differenza del Napoli possono muoversi subito e soprattutto possono mettere sul tavolo quanto chiedono i belgi, ovvero una somma di 25 milioni di euro più 5 di bonus.