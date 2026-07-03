Contatti diretti tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. La trattativa tra i due club, riporta Sky Sport, è ufficialmente cominciata dopo che i nerazzurri hanno trovato l'intesa con il giocatore. Da Viale della Liberazione partono quindi con decisione all'assalto del nazionale israeliano, forti del fatto che a differenza del Napoli possono muoversi subito e soprattutto possono mettere sul tavolo quanto chiedono i belgi, ovvero una somma di 25 milioni di euro più 5 di bonus. 

Sezione: Focus / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 19:06
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.