Qualche minuto in campo in una finale di Champions, Istanbul 2023, e poche altre tracce. Raoul Bellanova ha vissuto solo una stagione con la maglia dell'Inter, arrivato in prestito dal Cagliari (come Marco Palestra) e poi, dopo l'esperienza al Torino, trasferitosi all'Atalanta (altra squadra in comune con il 2005 fresco di ingaggio al Chelsea) per 24 milioni di euro. Oggi il classe 2000 di Rho (toh, provincia di Milano come Buccinasco) è in uscita da Zingonia, dove Maurizio Sarri non pare intenzionato a puntare su di lui. Nei giorni scorsi, riporta TMW, è stato proposto sia a Napoli sia a Inter, che stanno cercando un giocatore in quella zona del campo. I nerazzurri oggi stanno lavorando su Anan Khalaili, ma nel caso venisse ceduto Luis Henrique potrebbero pensarci, anche se il brasiliano pare intenzionato a giocarsi le sue carte a Milano.

In tempi recenti per Bellanova c'era stato qualche sondaggio dalla Premier League. L'Atalanta intende fare cassa dalla sua cessione, intorno ai 15-20 milioni, ma potrebbe inizialmente accontentarsi di un prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni.