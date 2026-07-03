La Uefa ha deciso di non adottare la cosiddetta Prestianni rule, la regola introdotta per i Mondiali in corso di svolgimento negli Stati Uniti a causa della quale sono già stati espulsi sia Miguel Almiron in Turchia-Paraguay che Piero Hincapié in Messico-Ecuador. Entrambi si erano coperti la bocca durante una discussione con un avversario e sono stati per questo allontanati dal campo dopo una revisione al monitor.

Come riporta oggi La Repubblica, però, in Champions League e nelle altre coppe europee non ci sarà il cartellino rosso per i calciatori che si coprono la bocca. La norma voluta da Infantino al Mondiale e introdotta dopo le presunte accuse razziste a Vinicius da parte di Prestianni era stata approvata dall’Ifab ma è facoltativa".