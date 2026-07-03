Comunicado Oficial. Il post sui social del Real Madrid fa intendere che sia finalmente arrivato l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Denzel Dumfries. Invece si tratta di una nota della società madridista in merito alle ormai sempre più incontrollate voci circa un accordo raggiunto con il centrocampista argentino Enzo Fernandez, in forza al Chelsea e, a quanto pare, desideroso di vestirsi di blanco. Onde evitare scivoloni istituzionali, il Real Madrid ha voluto precisare la limpidità del proprio comportamento in questa vicenda:

"Alla luce delle notizie e delle dichiarazioni apparse negli ultimi giorni riguardo a un presunto interesse del Real Madrid CF per il giocatore Enzo Fernández, il club desidera precisare di non aver compiuto alcun tentativo, né diretto né indiretto, per ingaggiare il suddetto giocatore e, allo stesso modo, di non avere alcuna intenzione di intraprendere una simile operazione.

Il Real Madrid desidera esprimere il massimo rispetto per Enzo Fernández, grande calciatore la cui carriera e qualità sono universalmente riconosciute, così come per il Chelsea FC, club con cui intrattiene un eccellente rapporto istituzionale.

Proprio per il rispetto che una società come il Chelsea FC merita e per i principi di lealtà istituzionale che da sempre guidano l'operato del Real Madrid, il club ritiene necessario smentire categoricamente le speculazioni infondate e non corrispondenti alla realtà.

Il Real Madrid si rammarica che, nonostante la chiarezza dei fatti e la mancanza di provvedimenti da parte del club, continuino a essere diffuse informazioni non corrispondenti alla realtà, che contribuiscono solo a generare confusione tra i tifosi e a danneggiare inutilmente le entità e le persone coinvolte".