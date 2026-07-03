Appuntamento con il Salotto di FcInterNews delle 19. Ampio spazio al calciomercato dell'Inter con tutti gli aggiornamenti di giornata. Fatta per Provedel, ma l'Inter lavora anche per chiudere due colpi importanti. In sede si rivede Pastorello.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.