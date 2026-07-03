Cinquemila euro di multa all'Inter e a Marcus Thuram. Questa la decisione adottata dalla Procura federale in merito agli striscioni anti-Milan esposti dall'attaccante francese durante la festa scudetto dei nerazzurri, sul pullman scoperto della squadra, uno con l'immagine di un topo su sfondo rossonero e un altro con la scritta 'I derby mettiteli nel c…".

IL COMUNICATO UFFICIALE

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1222 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marcus Lilian THURAM ULIEN, e della società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta: Marcus Lilian THURAM ULIEN, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.P.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in occasione della sfilata organizzata in data 17 maggio 2026 dall’Inter per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM e della Coppa Italia s.s. 2025/2026, a bordo di un pullman scoperto, esposto in due distinti e successivi momenti due striscioni (rectius: stendardi) dal contenuto inequivocabilmente allusivo, irriguardoso e offensivo verso la società A.C. Milan S.p.A e i suoi tifosi; FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta in parola e quale ascrivibile al predetto soggetto nella propria ricordata qualità, all’epoca dei fatti, di calciatore tesserato per la società;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dai seguenti soggetti:

 Sig. Marcus Lilian THURAM ULIEN,

 Società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, rappresentata dal legale rappresentante

Sig. Giuseppe Marotta;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto

dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

 € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Marcus Lilian THURAM ULIEN,

 € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA".