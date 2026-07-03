Archiviata la scottatura per l'eliminazione dai Mondiali, David Alaba, capitano della Nazionale austriaca, rilascia un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato tra le altre cose anche del suo futuro, ancora in divenire dopo l'addio a parametro zero al Real Madrid e le voci su possibili avvicinamenti verso Inter e Milan poi respinti: "Inizia un nuovo capitolo e sono aperto a tutto, senza escludere niente, ma voglio rimanere al più alto livello possibile. Inutile, però, parlarne ora, con questa delusione addosso: non ho pensato ad altro che non sia il Mondiale fino a questo momento".

Quando prenderà la sua decisione?

"Mi serviranno alcuni giorni per assorbire questa amarezza tremenda, per poi poter pensare ad altro: tranquilli, parlerete ancora di me".

Pensavate di poter fare un percorso più lungo?

"Fa davvero molto male. Prima del torneo ci eravamo prefissati grandi obiettivi e volevamo fare un Mondiale importante. Per questo l'atmosfera dopo la partita era davvero pesante. Poi c’è stato il saluto di Marko Arnautovic nello spogliatoio ed è stato un momento super emozionante, sono scese anche delle lacrime dopo tutto quello che abbiamo condiviso".

A lei dispiace non giocare più nel Real Madrid?

"Mi porto dietro anni meravigliosi. È stata una tappa molto importante della mia carriera e della mia vita: ho imparato tantissimo, vissuto momenti speciali anche perché il mio periodo a Madrid è stato ricco di successi. Certo, il finale è stato difficile. Prima il grave infortunio al ginocchio, poi alcuni problemi muscolari mi hanno impedito di avere la continuità e il ritmo che avrei voluto. Nel complesso, conservo soltanto ricordi bellissimi e adesso vediamo cosa mi riserverà il futuro: bisogna solo aspettare…”.