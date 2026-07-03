Insidia maltempo per la gara dei sedicesimi di finale dei Mondiali in programma a mezzanotte tra Argentina e Capo Verde a Miami. Le previsioni meteo, infatti, fanno riflettere gli organizzatori: tra alternanza di sole e nuvole e possibili rovesci temporaleschi, il punto interrogativo principale sono i possibili fulmini con conseguente attivazione del famoso protocollo legato all'attività elettrica. Le condizioni meteorologiche potrebbero potenzialmente portare a un rinvio se la situazione peggiorasse avvicinandosi al fischio d’inizio.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 21:53
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.