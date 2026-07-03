Insidia maltempo per la gara dei sedicesimi di finale dei Mondiali in programma a mezzanotte tra Argentina e Capo Verde a Miami. Le previsioni meteo, infatti, fanno riflettere gli organizzatori: tra alternanza di sole e nuvole e possibili rovesci temporaleschi, il punto interrogativo principale sono i possibili fulmini con conseguente attivazione del famoso protocollo legato all'attività elettrica. Le condizioni meteorologiche potrebbero potenzialmente portare a un rinvio se la situazione peggiorasse avvicinandosi al fischio d’inizio.