In America per seguire dal vivo i Mondiali, Marco Materazzi ha fatto un incontro speciale riabbracciando l'amico Ronaldo, al quale ha regalato, con tanto di dedica, 'MM23', il libro interattivo che racchiude tutta la sua carriera.

"Ronie, per me sei stato prima un idolo, poi un compagno di strada e soprattutto un amico. Hai fatto sembrare il calcio una cosa semplice, quando semplice non lo è mai stata - ha scritto l'ex difensore dell'Inter su Instagram -. Quanto ca*** sei forte… e non parlo solo di quello che hai fatto in campo. La persona che sei vale quanto il Fenomeno che tutto il mondo ha ammirato. Resterai sempre unico. Il mio GOAT. Ti voglio bene, amico".