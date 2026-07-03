La RSI ha promosso a pieni voti la performance sfornata da Manuel Akanji nel match contro l'Algeria che ha permesso alla nazionale svizzera di Murat Yakin di accedere agli ottavi di finale del Mondiale 2026. "Ogni intervento difensivo è una sentenza di condanna per gli avversari: “non si passa”", il giudizio, con voto 5 (nella scala elvetica 'ottimo') attribuito al difensore dell'Inter dal pagellista della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana.