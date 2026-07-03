La RSI ha promosso a pieni voti la performance sfornata da Manuel Akanji nel match contro l'Algeria che ha permesso alla nazionale svizzera di Murat Yakin di accedere agli ottavi di finale del Mondiale 2026. "Ogni intervento difensivo è una sentenza di condanna per gli avversari: “non si passa”", il giudizio, con voto 5 (nella scala elvetica 'ottimo') attribuito al difensore dell'Inter dal pagellista della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 17:59
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.