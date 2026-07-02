Il Parma acquista ufficialmente Franco Carboni. Lo riferiscono entrambe le società in due note stampa ufficiali. Di seguito riportiamo il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Franco Carboni al Parma Calcio 1913. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo". Le parole di Carboni: "Sono molto felice a Parma, voglio ringraziare tutti per questa grande opportunità, ci tenevo davvero tanto a continuare questa avventura. Non vedo l’ora di tornare al Tardini e di ricominciare a lottare tutti insieme per questa maglia", le sue parole dopo la firma.

Sezione: Mercato / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 19:55
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione