Oggi chi l'Inter si è fiondata concretamente su Anan Khalaili, le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra preoccupano meno l'ambiente nerazzurro. Nello specifico, come riporta Fabrizio Romano, Michael Kayode si è autoescluso dalla lista dei possibili 'eredi' di Marco Palestra sulla fascia destra nerazzurra. Il classe 2004 infatti ha raggiunto l'accordo con il Brentford per rinnovare il proprio contratto fino al 30 giugno 2023 e non tresta che l'annuncio ufficiale.
L'operazione delle Bees nasce per blindare ulteriormente l'ex Fiorentina, che sta facendo molto bene in Premier League ed è diventato un punto di riferimento per il Brentford. Ad ogni modo, per l'Inter sarebbe stato comunque un investimento troppo oneroso, visto che la valutazione di Kayode che filtrava toccava i 40 milioni di euro.
🚨 EXCL: Brentford agree new deal for Michael Kayode valid until June 2032!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
All sealed as Brentford make huge, smart move to keep one of the most wanted RBs around.
21 year old Italian talent did excellent last season + big part of Brentford plans, club sources confirm. ❤️ pic.twitter.com/7NI4AhRPq5
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
- 12:27 Sassarini: "All'Inter ho trovato professionalità e ambizione"
- 12:14 Striscioni anti-Milan: 5mila euro di multa a Thuram e all'Inter
- 12:00 videoCROAZIA fuori, ma brilla la stella di SUCIC. E occhio al "vecchio amico" PERISIC...
- 11:55 Kayode fuori dalla lista dell'Inter: rinnoverà con il Brentford
- 11:41 Djorkaeff: "Ronaldo ha ragione su Mbappé. Argentina rivale della Francia"
- 11:28 La Stampa - Kane a 72 gol stagionali: in Italia fa meglio solo... l'Inter
- 11:14 La Repubblica - L'Uefa dice no al lodo Prestianni: niente rosso in Champions per chi si copre la bocca
- 11:00 Inter, proposto Bellanova. Verrebbe anche a condizioni favorevoli
- 10:54 Provedel-Inter, ora è tutto fatto: documenti firmati, sarà nerazzurro
- 10:46 TS - Khalaili in pole, ma restano quattro alternative. Per il difensore torna un nome a sorpresa
- 10:42 UFFICIALE - Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli
- 10:32 La delusione di Sucic: "Aspetto che qualcuno ci spieghi com'è andata"
- 10:22 UFFICIALE - Sassarini nuovo allenatore dell'Inter Women
- 10:18 TS - Jones-Inter? Ci sono 12 centrocampisti: ecco chi può partire
- 10:04 Europeo U19, Bollini analizza lo 0-0 con la Croazia: "Dimostrata compattezza"
- 09:50 CdS - Inter, le ragioni dietro alla scelta di Provedel: a Milano settimana prossima
- 09:36 CdS - Mancini, l'Inter torna ad informarsi: cosa ha offerto la Roma
- 09:22 Batistuta: "Lautaro o Julian? Chiunque togli sembra ingiusto, ma l'interista..."
- 09:08 GdS - Bastoni, niente audizione: il giocatore ribadisce la sua posizione
- 08:54 CdS - Khalaili, aumenta la concorrenza. L'Union arriva a 30 milioni: il punto
- 08:40 Khalaili-Inter, accordo totale: nerazzurri dritti con Union e giocatore. Sfida col Como per Chalobah
- 08:30 GdS - Inter, ecco chi è Chalobah: Chivu apprezza. E l'offerta del Como...
- 08:20 Moratti: "Inter ancora la più forte in Italia. Palestra? Costava troppo. E terrei Bastoni perché..."
- 08:10 GdS - Inter-Khalaili, c'è l'intesa: quinquennale al giocatore, ora sotto con l'Union
- 08:00 Mondiali 2026: fuori la Croazia di Sucic, Akanji vola agli ottavi
- 00:07 Arnautovic: "E' stata la mia ultima con l'Austria, fa male. Thuram e Calha..."
- 00:00 Linee guida del mercato nerazzurro. E per le occasioni c'è da attendere
- 23:50 Portogallo-Croazia, dentro o fuori: Dalic punta su Petar Sucic
- 23:37 SM - Solet-Inter resta una possibilità: ecco perché
- 23:32 Inter, accordo per Anan Khalaili: le cifre. Poi l'offerta all'USG
- 23:26 Sky - Khalaili, l'Inter avanza con forza. Riflessioni su Chalobah: la richiesta del Chelsea
- 23:15 Romano: "Khalaili, impasse Napoli. E l'Inter va avanti forte"
- 23:05 Mondiale, la Spagna si prende di forza gli ottavi: netto 3-0 all'Austria
- 23:00 Zola: "Palestra? Premier più ricca, magari può essere un beneficio per lui"
- 22:57 Milito a Sky: "Chivu ha fatto benissimo, non avevo dubbi"
- 22:46 L'Accademia Internazionale Calcio riaccoglie i fratelli Stankovic
- 22:33 Milito esalta Lautaro: "Straordinario, sapete che ho un debole per lui"
- 22:18 Palestra-Chelsea, i retroscena dell'accordo e la volontà di Xabi Alonso
- 22:04 Ascoli, il DS Patti: "De Pieri ragazzo interessante, con l'Inter ottimo rapporto"
- 21:49 Argentina, Scaloni: "Il gol di Lautaro è importante, vorrei segnassimo tutti"
- 21:34 Malagò: "Gettate le basi per il rilancio del calcio italiano"
- 21:19 Il Napoli Women l'anno prossimo ripartirà da -4 in classifica
- 21:06 Portogallo-Croazia, allerta meteo per caldo estremo e rischio temporali
- 20:52 Monza, testa al mercato per il ritorno in A: alla prima giornata c'è l'Inter
- 20:38 ANSA - Bastoni non andrà in Procura, c'è la conferma del legale
- 20:24 Seba Esposito spegne le candeline. E attende la prossima destinazione
- 20:10 UFFICIALE - Hillary Diaz via a titolo definitivo: va al Paris FC
- 19:55 UFFICIALE - Franco Carboni al Parma: "Ci tenevo davvero tanto"
- 19:41 Sky - L'Inter balza in pole per Khalaili, rallentamento del Napoli
- 19:27 Romano: "Zero dubbi su Provedel, pista Kepa mai concreta"
- 19:25 Sky - Chiusa l'operazione Provedel: arriva dalla Lazio per 3 milioni
- 19:10 Inchiesta escort, ascoltati in Procura come testimoni Bonifazi e Daniel Maldini
- 18:55 VIDEO FcIN - L'agente di Berenbruch e Cambiaso nella sede dell'Inter
- 18:40 De Pieri vicino all'Ascoli: trattativa ai dettagli. Le modalità
- 18:25 TMW - Newcastle, dopo Tonali occhi anche su Frattesi e Fagioli
- 18:10 Cavani lascia il Boca Juniors: addio a 39 anni, ma il ritiro può aspettare
- 17:56 L'agenzia di Di Gregorio attacca la Juve, il portiere: "Onorerò la maglia"
- 17:42 UFFICIALE - Man. City., ecco Anderson. Il Forest ora vira su Frattesi?
- 17:28 Atalanta U23, un ex Inter candidato per sostituire Bocchetti
- 17:24 Como, ufficiali due nuovi acquisti per Fabregas
- 17:10 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 16:56 Europeo U19, l'Italia rallenta: 0-0 con la Croazia. In campo tutti gli interisti convocati
- 16:42 Quel Massolin di 'segni' che vien dall'Emilia Romagna...
- 16:28 From UK - Kepa lascia l'Arsenal e piace all'Inter, Sommer il sostituto?
- 16:14 In Germania - Bisseck avrà un posto nella Nazionale tedesca
- 16:00 TRAMONTANA: "Ecco cosa PENSO su BASTONI. MERCATO? Sono ancora CONFUSO. Su CHALOBAH e PERISIC dico.."
- 15:45 Dalla Turchia - Calhanoglu si isola dopo le critiche: l'Inter monitora la situazione
- 15:35 Lazaro riparte dagli Emirati: l'ex Inter firma con l'Al-Ain dopo l'addio al Torino
- 15:28 UFFICIALE - Fulvio Pea torna all'Inter, il comunicato: ecco di cosa si occuperà
- 15:25 UFFICIALE - Inter, Tarantino direttore responsabile del Settore giovanile fino al 2028