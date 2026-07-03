Oggi chi l'Inter si è fiondata concretamente su Anan Khalaili, le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra preoccupano meno l'ambiente nerazzurro. Nello specifico, come riporta Fabrizio Romano, Michael Kayode si è autoescluso dalla lista dei possibili 'eredi' di Marco Palestra sulla fascia destra nerazzurra. Il classe 2004 infatti ha raggiunto l'accordo con il Brentford per rinnovare il proprio contratto fino al 30 giugno 2023 e non tresta che l'annuncio ufficiale.

L'operazione delle Bees nasce per blindare ulteriormente l'ex Fiorentina, che sta facendo molto bene in Premier League ed è diventato un punto di riferimento per il Brentford. Ad ogni modo, per l'Inter sarebbe stato comunque un investimento troppo oneroso, visto che la valutazione di Kayode che filtrava toccava i 40 milioni di euro.

Sezione: Mercato / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 11:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.