Cade a distanza di 36 anni il record di imbattibilità al Mondiale di Walter Zenga, che nel 1990 rimase 517 minuti senza prendere gol, prima della famosa uscita a vuoto che consentì a Claudio Paul Caniggia di trafiggerlo nell'amara semifinale contro l'Argentina. Il nuovo primato lo ha stabilito Unai Simon, portiere della Spagna, con il clean sheet realizzato nel match contro l'Austria di ieri sera.

Zenga: "Non è mai fregato a nessuno in Italia di questo record"

"I record sono fatti per essere battuti - ha commentato l'Uomo Ragno negli studi della RSI -. Nell’atletica, in tutte le manifestazioni. Prima o poi doveva succedere. Sono felice di aver mantenuto un record per 36 anni, comunque io l'ho stabilito in un solo Mondiale, non in due. Va bene così. Non è mai stato ricordato in Italia perché non gliene frega niente a nessuno. Noi portieri abbiamo questa cosa addosso. Il record di imbattibilità viene messo un po’ in secondo piano. Se uno fa 10-12 gol tutti a dire: 'Ah il record di gol'. Non si parla mai dei portieri".