Saltato per intoppi burocratici il riscatto a 7,5 milioni di euro da parte dell'Inter, adesso per Ebenezer Akninsanmiro potrebbe aprirsi uno scenario a sorpresa, ovvero quello della permanenza all'Inter. Ad avanzarlo è il portale Afrik-Foot, secondo il quale il centrocampista della Nazionale nigeriana potrebbe avere l'opportunità di rimanere all'Inter, campione d'Italia, quest'estate, nonostante la crescente incertezza sul suo futuro. Il giocatore ha attirato l'interesse del Bologna e di diversi club della Bundesliga, con numerose squadre che monitorano la sua situazione in vista di un possibile trasferimento estivo; ciononostante, i recenti sviluppi suggeriscono che il giovane potrebbe avere un futuro a San Siro.

I motivi della permanenza

Tutto questo perché Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, sarebbe rimasto impressionato dalle qualità del centrocampista e sarebbe disposto a tenerlo in rosa. E inoltre, sarebbe funzionale al progetto di ringiovanimento della rosa interista; in più, Chivu ritiene che Akinsanmiro abbia le capacità per dare un contributo alla prima squadra. Piuttosto che autorizzare una cessione immediata, l'allenatore dell'Inter sta valutando la possibilità di dare al centrocampista nigeriano l'opportunità di mettersi in mostra durante il precampionato prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. L'ipotesi cessione non è comunque del tutto accantonata, anzi: le prossime settimane saranno forse le più importanti di questa prima fase di carriera del ragazzo.