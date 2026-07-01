Con il Consiglio Federale FIGC odierno, sono state tutte ammesse le squadre che hanno fatto domanda di iscrizione per la prossima Serie C. L’unica rinuncia, già ampiamente nota, è stata quella della Ternana e al suo posto ci sarà la riammissione del Foggia. Dopo la metà di luglio ci sarà la pubblicazione dei tre gironi che comporranno la geografia della terza serie. Una geografia che riguarderà da vicino anche l'Inter U23, che l'anno scorso faceva parte del raggruppamento A e potrebbe essere inserita nuovamente in quel girone.