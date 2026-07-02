Matteo Patti, direttore sportivo dell'Ascoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto sportivo dell'Ascoli, ha parlato anche di Giacomo De Pieri, sempre più vicino al prestito all'Ascoli. Di seguito le sue parole: "Per quanto riguarda De Pieri, è un ragazzo molto interessante. C'è una fase di stallo perché i giovani sono particolarmente richiesti, anche per effetto del regolamento della Serie B. Noi siamo convinti della scelta, il ragazzo è molto focalizzato sull'Ascoli e con l'Inter c'è un ottimo rapporto. Mi auguro che la trattativa possa chiudersi a breve". Le sue parole raccolte da TMW.