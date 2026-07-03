L'Inter si avvicina ad ampie falcate ad Anan Khalaili. E' la notizia a cui La Gazzetta dello Sport dà ampio spazio oggi nelle pagine dedicate ai nerazzurri, in cui campeggia su tutti proprio il volto dell'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Secondo quanto riportato sulla rosea, infatti, il club di via della Liberazione ha trovato un accordo quinquennale con il giocatore, che da parte sua ha aperto definitivamente alla squadra di Chivu.

"Il 21enne piace all'Inter da tempo e ora la società vuole stringere per archiviare in tempi brevi la questione legata alla corsia di destra orfana di Denzel Dumfries - si legge sul quotidiano - Ora non resta dunque che dialogare con l'Union Saint-Gilloise e trovare un'intesa anche su questo fronte. Il club di Jupiler Pro League chiede per il giocatore non meno di 20 milioni, cifra utile a coprire anche la percentuale di rivendita che la società belga dovrà al Maccabi Haifa dal quale lo prese nel 2024".

In questo modo i nerazzurri andrebbero a coprire il tassello in cui, fino a qualche settimana fa, pensavano di poter inserire Marco Palestra, prima dell'inserimento improvviso del Chelsea.