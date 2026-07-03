Non accennano a placarsi i problemi di Marcus Thuram, che non sarà a disposizione di Didier Deschamps nemmeno per la gara degli ottavi di finale della Francia contro il Paraguay di domani, non essendo riuscito a riprendere gli allenamenti con il gruppo. "Sta ancora seguendo un programma di allenamento personalizzato. Sta meglio, ha ripreso a correre e continuerà oggi", ha annunciato in conferenza stampa il commissario tecnico.