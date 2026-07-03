Non accennano a placarsi i problemi di Marcus Thuram, che non sarà a disposizione di Didier Deschamps nemmeno per la gara degli ottavi di finale della Francia contro il Paraguay di domani, non essendo riuscito a riprendere gli allenamenti con il gruppo. "Sta ancora seguendo un programma di allenamento personalizzato. Sta meglio, ha ripreso a correre e continuerà oggi", ha annunciato in conferenza stampa il commissario tecnico.

Sezione: Focus / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 23:03
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.