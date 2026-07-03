Trevoh Chalobah è sempre più convinto, vuole l'Inter. Il difensore inglese di origini sierraleonesi, secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, ha detto sì alla squadra di Cristian Chivu, realizzando così un matrimonio del quale si è più volte parlato nel corso degli ultimi anni, ed è pronto a vestire nerazzurro, aspettando che i due club trovino un accordo sul prezzo. Il Como aspetta e spera fino alla fine se dovesse saltare l’affare con l’Inter, dopo un’offerta da 25 milioni rifiutata dal Chelsea. Gli agenti, intanto, sono a Milano per trattare. 

Sezione: Focus / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 18:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.